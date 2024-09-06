FENERBAHÇE HABERLERİ: Cristian Medina için yeni yol haritası belli oldu!

Sarı-lacivertli idareciler önce Boca Juniors'un istediği bonservisi çok bulurken, pazarlığa başladı. Ardından ise Arjantin kulübünün yıldız futbolcuyu aralık ayına kadar takımda tutma kararı almasıyla yıkıldı, ancak Fenerbahçe'nin ümitleri bitmedi...

HEDEF ARA TRANSFER

Yönetim, Boca Juniors ile ara transfer döneminde bir kez daha masaya oturacak. Ancak Arjantin kulübünün her isteğine olumlu yanıt vermeyecek. Sarı-lacivertli idareciler yüksek bonservisi indirmek için pazarlık yapacak.

Olimpiyatlarda gösterdiği performansla beğeni toplayan Arjantinli futbolcu, orta saha bölgesinde iki yönlü oynamasıyla dikkat çekiyor. Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Medina, 2024'te 22 maçta, 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

KADRO BELLİ OLDU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi. Sarı-lacivertlilerde Oğuz Aydın, Levent Mercan, Ryan Kent, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor kendisine yer bulamadı. Sarı-lacivertlilerin kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin. Defans: Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel. Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski. Forvet: Dzeko, Tadic, En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin. (Milliyet)