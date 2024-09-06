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Giriş Tarihi: 6.9.2024 16:10

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kaan Ayhan artık kaptan!

Beşiktaş maçı sonrasında Kerem Aktürkoğlu'ndan alınan kaptanlık görevi Kaan Ayhan'a emanet edilecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da Kaan Ayhan artık kaptan!

Avrupa Ligi listesini UEFA'ya bildiren Galatasaray'da Kaan Ayhan artık kaptanlardan biri olacak. Benfica'ya transfer olan ve daha önce kaptanlığı alınan Kerem Aktürkoğlu'ndan boşalan kaptanlık görevi milli futbolcuya emanet edilecek. TFF Süper Kupa müsabakasında Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlık görevi, derbinin ardından alınmıştı.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?
Konuya dair bir açıklama yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kaptanların transfer dönemi sona erdikten sonra belirleneceğini ifade etmişti.


UEFA'ya kadro bildirimini yapan ve transferi de büyük ölçüde noktalayan Galatasaray'da kaptanlık görevini yürütecek futbolculardan biri Kaan Ayhan olacak. Tecrübeli futbolcunun kaptanlığının 13 Eylül'deki transfer sonrasında resmiyete kavuşması bekleniyor.

Galatasaray'a Ocak 2023'te transfer olan milli futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpte 59 maça çıktı ve 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. (Sporx)

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kaan Ayhan artık kaptan!
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