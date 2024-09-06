Kulüpler yabancı kuralı için Riva’ya gidecek

Kulüpler Birliği dün İstanbul'da toplandı. Kasımpaşa'nın tesislerinde gerçekleşen buluşmada yabancı kuralı, vergi oranları ve hakemler masaya yatırıldı. Özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri yabancı sayısının 14'ten 15'e çıkarılmasını istemiş ve TFF'ye başvuru yapmışlardı. Zirvede bu konu da gündeme geldi. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "Federasyonumuz fazla yabancısı olan kulüpleri rahatlatmak için 12'yi 14 yaptı. Bazı kulüplerin 2-3 tane daha fazla yabancı oyuncusu var. Bu, 'onları kaydedemezsiniz' demek. Kulüplerimize 'Nasıl yardımcı olabiliriz?' diye konuşmamız oldu. Onları aradık, Galler maçı için yolculuktalardı. İnince konuşacağız.



Birkaç kulübümüz ile 'Bu yükten nasıl kurtarabiliriz' diye konuşmalarımız oldu. Herkes, sorunu olmayanların da sorunu olanlara destek olması gerektiğini söyledi. İnşallah bir çözüm bulacağız" dedi. Koç sözlerine şöyle devam etti: "Federasyonla ilk yaptığımız toplantıda 5 yıllık planda Türk futbolunun ekonomik sağlığına kavuşması, bağımsızlığına ulaşması için konuşmuştuk. Bunun gelir ve gider ayağı var. Bu model sürdürülebilir değil. Kulüplerin yarattığı kaynak ihtiyaçları karşılamıyor. O yüzden 5 yıllık planlarda neler yapılabileceğini konuştuk. Bunlardan biri vergi. Yüzde 40'lık vergi büyük bir yük oluşturuyor."