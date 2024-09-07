Sanatçılığın bitmiş sen zehirlenmişsin

Seçildiği günden bu yana birçok skandala imza atan CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu iddiaya göre bu kez teknik direktör Ümit Özat'ı Etimesgut Belediyespor'un teknik direktörlüğü için Ankara'ya kadar çağırdı ama görüşmedi. Özat da buna tepki göstererek, Beşikçioğlu'na şu mesajı attı:Sen makamına, koltuğuna baya alışmışsın. Benim gözümde sanatçı Erdal Beşikçioğlu bitmiştir. Siyasetçi Erdal Beşikçioğlu gelmiştir.Öte yandan Beşikçioğlu'nun takıma da müdahale ederek, yönetimin topluca istifasını istediği öne sürüldü.spor okullarından belediye personellerini çektiği, tesisler için tebligat çekerek boşaltılmasını talep ettiği, tesislere gönderilen günlük 25 ekmeği dahi göndermediği öğrenildi.KERİM CENGİL