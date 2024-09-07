TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’dan Philip Billing atağı

Şu ana kadar 3'ü yerli, 10'u yabancı 13 transfer gerçekleştiren Trabzonspor, iki takviye daha planlıyor. Efsane ismi Şenol Güneş'i 11 yıl sonra teknik direktörlük koltuğuna oturtan yönetim, tecrübeli hocanın istediği üzerine merkez orta saha ve kanat forvet transferi için harekete geçti. Karadeniz devinin kurmayları bu doğrultuda Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen 28 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Philip Billing'i gündemine aldı.

GALATASARAY DA İSTİYOR

2019'dan bu yana İngiliz ekibinin formasını giyen Danimarkalı yıldızın sözleşmesi 2027'de bitiyor. Yıldız futbolcu merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu bu sezon Bournemouth'un Premier Lig'de oynadığı 3 maçın ikisinde kadroya alınmadı. Bir maçta sadece 6 dakika görev yapabildi. 1.93 boyuncu oyuncu geçtiğimiz sezon ise 33 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Bordo mavililer, 5 kez de Danimarka Milli Takımı'nın formasını terleten Biling'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. G.Saray da bu oyuncu ile ilgileniyor.

14.5 MİLYONA SATILMIŞTI

2017'den Huddersfield'ın Premier Lig'e yükselmesinde önemli bir rol üstlenen Billing, 14.5 milyon euro'ya 2019'da Bournemouth'a transfer olmuştu. İngiliz medyası, 28 yaşındaki yıldızı Trabzon'un istediğini duyurdu. 143 maçlık Premier Lig tecrübesinde 12 gol, 4 asistle oynayan Billing, güçlü fiziksel özelliklerinin yanı sıra teknik kapasitesiyle de adından söz ettiriyor. Etkili pasları ve oyun görüşüyle dikkat çeken bir futbolcu... (Fotomaç)

