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Giriş Tarihi: 10.9.2024 14:11

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan beke Pereira hamlesi

Beşiktaş transfer döneminde son günlere yaklaşılırken, gündemine Leicester Cityli Ricardo Pereira'yı ekledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan beke Pereira hamlesi

İki kanatta da oynabilecek bir bek alarak transfer dönemini noktalamak isteyen Beşiktaş'ta rota İngiltere'ye döndü. Leicester City'nin sağ beki Ricardo Pereira ile ilgilenildiği ortaya çıktı. Ayrıca 15 yabancısı bulunan Beşiktaş'ın yeni transfer yapması için 2 isimle daha yollarını ayırması gerekiyor.

Kartal'ın bu isimlerle yollarını ayırması halinde 30 yaşındaki Portekizli futbolcu için Ada ekibiyle resmi temaslara başlayacağı da Takvim'in haberinde belirtilen bilgiler arasında. Sol bekte de forma giyebilen Pereira bu sezon 1 maçta oynadı. Geçen sezon ise Championship'te 45 maçta 4 gol, 2 asist yapan Pereira'nın Leicester ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek. (Fotomaç)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan beke Pereira hamlesi
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