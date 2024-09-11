TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon’dan Wesley Said’e teklif

Transfer tahtasının kapanmasına saatler kala Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Takımı Şenol Güneş'e emanet eden bordo mavililer sürpriz bir isme kancayı taktı. Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor Lens'te forma giyen Wesley Said'e teklif yaptı. Fransız basını bordo mavililerin oyuncu için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardığını, ancak Lens'in 6-7 milyon Euro'luk bir bonservis beklediğini aktardı.

Bu sezon Lens formasıyla 4 maçta görev alan Fransız forvet, 2 gol kaydetti. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak gösteriliyor. (Fotomaç)