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Giriş Tarihi: 12.9.2024 08:37 Son Güncelleme: 12.9.2024 09:07

GALATASARAY HABERLERİ: Kıran kırana Zalewski

Galatasaray iki gündür İtalya’da Roma ile yaptığı pazarlıktan zaferle ayrıldı. 9 milyon Euro bonservis ödemeyi göze alarak İtalya’ya giden Sarı-Kırmızılı yönetim, 15 milyon Euro ile görüşmeye başlayan Roma’nın 12 milyona inmesiyle hedefine ulaştı.

MEHMET ÖZCAN
GALATASARAY HABERLERİ: Kıran kırana Zalewski

Galatasaray'da günlerdir transferin 1 numaralı gündemi Nicola Zalewski... Polonyalı, Roma ile 1 yıl kalan sözleşmesini uzatmayıp, sarı-kırmızılıların 2.2 milyon Euro'yu bulan teklifini kabul etti ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye başladı.

Salı günü özel uçak kaldırıp İtalya'ya çıkarma yapan Galatasaray cephesi, iki gündür İtalyan ekibiyle kıran kırana pazarlılar yaptı. 15 milyon Euro ile masaya oturan Roma, 12 milyon Euro'ya indi.

9 milyon Euro bonservis ödemeyi göze alan sarı-kırmızılı transfer komitesi, Zalewski ile birlikte İstanbul'a dönmeyi ve yarın bitecek transfer dönemi öncesi oyuncuyu açıklamayı hedefliyor.

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GALATASARAY HABERLERİ: Kıran kırana Zalewski
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