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Giriş Tarihi: 17.9.2024

Antalya, Demir’i 90+8’de eritti

Antalya, Demir’i 90+8’de eritti
SÜPER Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yendi. Akdeniz ekibi, 50. dakikada Sam Larsson ile öne geçti. Salih Kavrazlı, 85'te frikikten kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi. Samudio 90+8'de sahneye çıkıp kırmızı- beyazlıları galibiyete taşıdı. Alex'in çalıştırdığı Antalya puanını 7'ye çıkardı. Mavi Şimşekler ise sonuncu sırada kaldı. Antalya'nın, Beşiktaş'tan kiraladığı Emrecan Uzunhan, 9. dakikada sol kol bileğinden sakatlık geçirince hastaneye kaldırıldı. 23 yaşındaki oyuncunun durumu kontrollerden sonra belli olacak. 1. Lig'de ise Adanaspor ile Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.
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Antalya, Demir’i 90+8’de eritti
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