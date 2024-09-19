Dev maça 2 gün kaldı

Süper Lig'de gözler cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisine çevrildi. Kanarya, seyircisinin önünde kazanıp sezonun ilk derbisinde kayıp yaşamak istemezken Galatasaray ise rakibini yenerek Okan Buruk'un yakaladığı 5'te 5'lik coşkuyu bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.maç başınaFenerbahçe'nin değerleriise gol sayısı (2.6), isabetli şutu (14), golbeklentisi (1.8) şeklinde. Galatasaray'daBarış Alper Yılmaz, Fenerbahçe'de de EdinDzeko 4'er golle öne çıkıyor., bu sezon kalesini kapatamıyor. Muslera 5 karşılaşmada 4 gol yerken sadece 1 kez ağlarını düşürmedi. Fenerbahçe'de Livakovic, aynı müsabaka sayısında kalesine 4 defa duvar örerken 2 gole engel olamadı.golle sonuçlandırmada Mourinho'nun ekibinin üstünlüğü söz konusu. Kanarya, atakların %18.6'sını bitirerek ligin en iyi ikinci ekibi oldu. Galatasaray, bu değerde %17.5 ile ezeli rakibinin hemen arkasında yer aldı.ağlara gönderdiği 17 golün 6'sı (%35) duran top organizasyonundan geldi.Fenerbahçe ise duran toptan ligde gol atamayan 4 takımdan biri oldu.