Dev maça 2 gün kaldı

KADIKÖY'DE İLK YARININ SIRRI!
Süper Lig'de gözler cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisine çevrildi. Kanarya, seyircisinin önünde kazanıp sezonun ilk derbisinde kayıp yaşamak istemezken Galatasaray ise rakibini yenerek Okan Buruk'un yakaladığı 5'te 5'lik coşkuyu bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. İşte ezeli rakiplerin artıları ve eksileri:
DZEKO VE BARIŞ EN SKORERLER
GALATASARAY;
maç başına golde (3.4), toplamda (19.4) ve isabetli (7.2) şutta, beklenen gol değerinde (2.48) sarı-lacivertlilerden önde.
Fenerbahçe'nin değerleri
ise gol sayısı (2.6), isabetli şutu (14), gol
beklentisi (1.8) şeklinde. Galatasaray'da
Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe'de de Edin
Dzeko 4'er golle öne çıkıyor.
FENERBAHÇE DUVAR ÖRÜYOR
SARI-KIRMIZILILAR
, bu sezon kalesini kapatamıyor. Muslera 5 karşılaşmada 4 gol yerken sadece 1 kez ağlarını düşürmedi. Fenerbahçe'de Livakovic, aynı müsabaka sayısında kalesine 4 defa duvar örerken 2 gole engel olamadı. Fenerbahçe, ilk yarıda rakiplerine gol izni vermeyen tek takım. Bu devrede fileleri 9 kez sarsan Galatasaray ise en golcü ekip durumunda.
BİTİRİCİLİKTE MOURİNHO ÖNDE
POZİSYONLARI
golle sonuçlandırmada Mourinho'nun ekibinin üstünlüğü söz konusu. Kanarya, atakların %18.6'sını bitirerek ligin en iyi ikinci ekibi oldu. Galatasaray, bu değerde %17.5 ile ezeli rakibinin hemen arkasında yer aldı.
BURUK DURARAK VURUYOR
ASLAN'IN
ağlara gönderdiği 17 golün 6'sı (%35) duran top organizasyonundan geldi. Bu alanda başı çeken sarı-kırmızılılarda savunmacı Abdülkerim başrol oynuyor.
Fenerbahçe ise duran toptan ligde gol atamayan 4 takımdan biri oldu.