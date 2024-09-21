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Giriş Tarihi: 21.9.2024 17:35

Tahkim Kurulu, Edin Visca'nın 2 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Trabzonspor forması giyen Edin Visca'ya verilen 2 maçlık cezayı onadı.

DHA
Tahkim Kurulu, Edin Visca’nın 2 maçlık cezasını onadı

Tahkim Kurulu'nun açıklaması şöyle;

"Trabzonspor A.Ş futbolcusu Edin VISCA'nın PFDK'nın 19.09.2024 tarih ve E. 2024-2025/89 - K.2024-2025/146 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor A.Ş.'nin futbolcusu Edin VISCA'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."

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Tahkim Kurulu, Edin Visca'nın 2 maçlık cezasını onadı
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