Derbi kutlamasında dikkat çeken kare!

Süper Lig devi Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk etti. Sarı kırmızılı ekip, Torreira, Mertens ve Sara'nın golleriyle maçtan 3-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin tek golünü penaltıdan Dzeko kaydetti.

"PENALTI, JOKER"

Sarı-kırmızılılar galibiyeti soyunma odasında kutlarken, Fenerbahçe'nin attığı golü temsil eden 1 rakamının üzerine "Penaltı, joker" yazılması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada rakibine göndermelerde bulunan sarı-kırmızılılar, duvara "1-3 Kadıköy Hatırası" yazdı. Teknik direktör Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit Buruk burada poz verirken; Fenerbahçe'nin skoru 1'in yanında ise "penaltı, joker" yazması çok konuşuldu.

İşte o kare;