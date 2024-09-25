FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya, Ferdi Kadıoğlu’nu arıyor

Fenerbahçe, milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu bonuslar hariç 30 milyon Euro'ya Premier Lig ekibi Brighton'a gönderip kasasını doldurdu ama sahadaki atak görüntüsünü kaybetti. Geçen sezon Ferdi (1 gol-4 asist) - Tadic (10 gol-14 asist) ikilisi rakiplere tehlike oluştururken takıma da toplamda 29 gollük katkı vermişti. Sol tarafta en güvenilen isim olan Ferdi'nin olmayışı, sarı-lacivertli takımı geriye götürdü. Derbide Kaan Ayhan'ın üzerine sadece Saint-Maximin giderken savunma yönünde de Barış Alper'i tutmakta zorlandı.
GEÇEN YILDAN BİR GOL FAZLA
Fenerbahçe bu sezon sadece Maximin'le atağa çıkarken, Jayden Oosterwolde savunmada bekliyor. Teknik direktör Jose Mourinho, hücumda Hollandalı isme güvenmiyor. Maximin ligde 6 maçta 1 gol atarken 3 asist yapıp 4 gole katkı verdi. Takım da geçen sezonun 6. haftasına göre 1 gol fazla attı (13/14) ama taraftar Ferdi-Tadic ikilisinin uyumunu özlediğini her seferinde dile getiriyor.
MOURINHO: DERSİMİZ DERBİNİN HATALARI
Bu arada sezonun ilk derbisinde Galatasaray'a 3-1 kaybeden ve ilk yenilgisini alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dersini çalıştı, hatalarını tespit etti ve bunu takımla da paylaştı. 90+8 dakikalık karşılaşmanın her bir anını ele alan Portekizli hoca, yardımcılarıyla birlikte hazırladığı görüntüleri takıma izletti. Samandıra'da 2 saati aşkın süren özel toplantı sonunda sözlerini "Bir daha asla bu şekilde bir oyun istemiyorum" diye bitirdi. Bu maçı hep akıllarının bir kenarında tutmalarını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'ne iyi başlangıç için bunun gerekli olduğunu da vurguladı.
MAXİMİN AVRUPA'YA ZOR
Öte yandan derbinin.moral bozukluğuyla Avrupa Ligi'ne başlayacak Fenerbahçe, Belçika temsilcisi U.S Gilloise'yi Kadıköy'de konuk edecek. Derbi sonrası stattan sekerek ayrılan Allan-Saint Maximin'in kontrollerinde ciddi bir duruma rastlanmadı. Ancak oyuncu riske edilmeyecek. Sol kanatta Tadic'in oynaması bekleniyor. Bu arada sakatlığı geçen ve takımla çalışan Osayi ise Antalya deplasmanında kadroya girecek.