Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Çekya'nın Slavia Prag ekibini uzatma bölümü sonunda 2-1 yendi ve organizasyonda adını grup aşamasına yazdırdı.
İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekibe Çekya'nın başkenti Prag'daki Fortuna Arena'da oynanan rövanş mücadelesinde turu getiren golleri, 50. dakikada Arzu Karabulut ve 100. dakikada Nazlıcan Parlak attı. Çekya ekibinin golü ise 31. dakikada Eda Karataş'ın ters vuruşuyla geldi.
Turu geçen Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları, 27 Eylül Cuma günü çekilecek.