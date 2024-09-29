Jose Mourinho: "Türk futbolunun gol çizgisine ihtiyacı var"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Deplasmanda ya da içeride baskı farkının oluşup oluşmadığı yönündeki bir soruya Mourinho, herhangi bir fark görmediğini, sadece son süper lig maçı kaybedilmesinin ardından bir baskı oluştuğunu ancak bunların ardından takımın Avrupa ve lig maçında aldıkları iki galibiyetle sonuçlandırdıklarını söyledi.



"MİLLİ ARALAR BİZİM İÇİN POZİTİF DEĞİL"

Milli takımlara çok oyuncu gönderdiklerini ve kalan 6-7 oyuncuyla milli arada bir planlama yapamadıklarını belirten Jose Mourinho, "Elimizde çalışmaları burada sürdürecek oyuncu olmayacak. Çoğu oyuncumuz milli takımlarına gidiyor ve dolayısıyla o dönemde pek fazla bir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Elimizde sadece 6-7 tane milli takıma çağırılmayan oyuncu oluyor, bir de milli takımı bıraktığı için Tadic oluyor. Dolayısıyla takımı geliştirmek anlamında o dönemde yapabileceğiniz bir şey yok zaten. Milli takımdan oyuncular döndükten sonra da 3 gün sonra bir maçımız olacak. Avrupa maçımız var. Dolayısıyla milli aralar bizler için pozitif değil, hatta negatif oluyor diyebiliriz. Üstüne milli haftadan sonra Avrupa maçımız var. Bu da bir hafta daha maç oynayacağız anlamına geliyor. Çünkü benim hoşuma giden bir şey değil" diye konuştu.



"KOSTİC'İN ÇOK İYİ ANLADIĞI ŞEYİ ANLAMIYORLAR"

Çalıştıkça geliştirecekleri çok fazla şey olduğuna dikkat çeken Portekizli çalıştırıcı, "Öncelikle bunlardan bir tanesi, oyuncuların benim istediğim konsepti anlamasıdır. Çünkü çoğu oyuncu şunu anlamıyor; dünyadaki en iyi oyuncular her zaman topa 1 veya 2 kere dokunur. Kostic'in çok iyi anladığı şeyi anlamıyorlar. Çok basit bir orta yaptı ve gol. 20 kere topa dokunmaya 10 kere topu sürmeye gerek yok. Futbol basit bir oyundur ve dünyadaki üst seviye oyuncular her zaman 1-2 kere topa dokunur. Bazı oyuncular bireysel kalitesiyle oyunu öldürmeyi bilirler ama öncesinde pozisyonel anlamda işleri doğru yapmanız gerekir. Maçın devre arasında çok sinirliydim. İkinci yarıda pozisyonel anlamda daha iyiydik. Daha disiplinliydik. Dolayısıyla oyuncular yapmak istediğimiz şeyleri anlayınca ve basit oynamaya başlayınca ikinci yarıda takım çok daha iyi bir görüntü sergiledi" ifadelerini kullandı.



"LAPTOP KONUSUNDA SAKİNCE TEPKİMİ GÖSTERDİM"

Karşılaşma esnasında laptop koyma konusundaki soruya da yanıt veren Mourinho, "Yabancı ya da Türk VAR hakemi olmuş ya da olmamış fark etmez. Benim istediğim tek şey VAR hakemlerinin, orta hakemlere doğru karar alabilmesi için yardım edebilmeleri. İlk yarıdaki yaşanan gol çizgisiyle ilgili o pozisyonda analizimle laptopu benim önüme koymuştu ve bizim görmüş olduğumuz açıda sol bek oyuncusu baktığımız zaman ofsayt yoktu. Ben de taktik kameradan olan, tam sahayı gördüğümüz açıyı oraya koydum. Tek bir kelime etmedim o sırada. Bir baskı yapmadım. Kararlarına genel olarak baktığınız zaman aslında çok fazla soru işareti oluşturabilecek kararı var. Birinci dakikadan itibaren bu Dzeko'nun bir tane mümkün olan penaltı pozisyonu vardı. Aynı zamanda yüzüne gelen bir dirsek ve ikinci sarı kart bir pozisyonu vardı. Dzeko'nun verilmeyen golü vardı. Dolayısıyla çok fazla şüpheli soru işareti oluşan çok fazla kararı vardı. Ben bu bunun hakkındaki yorumu size bırakıyorum. Ben orada sakince sadece tepkimi gösterdim. Bu da bana sarı kart göstermeyi tercih etti ama bir sıkıntı yok" değerlendirmesinde bulundu.



"UMARIM ALEX BİR GÜN FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ OLUR"

Statta güzel atmosferin olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Stadyum güzeldi. Zemin harika değildi ama kötü de değildi. Alex takımını iyi hazırlamış. Çok sert ve iyi oynadılar. Çünkü savunma yaptılar. Stratejik olarak çok güçlü ve iyilerdi. Kendisi geleceği olan genç teknik direktör olduğunu gösterdi. Umarım, Alex bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur. Bugün kazanmak için oynadık. Çekişmeli bir maçtı" dedi.



"TÜRK FUTBOLUNUN GOL ÇİZGİSİNE İHTİYACI VAR"

Maçın başındaki gol pozisyonu hakkında gelen soruya Mourinho, "İngiltere'deki insanlar eğer bir maç izledilerse belki şu anlamda garip gelmiş olabilir. Gol çizgisi teknolojisinin olmaması. Çünkü bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ki maçın daha ilk dakikasından itibaren şüpheli durumları sebebiyet vermesine yönelikti. Türk futbolunun da buna ihtiyacı var. Eğer mümkünse mümkün olduğu kadar çabuk bu teknolojinin Türk futboluna gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk futbolu bir adım daha yukarı çıksın. Çünkü bu Avrupa'da neredeyse her ülkede var olan bir teknoloji. Taraftar olarak baktığında hem bizim taraftarlarımız, hem Antalya taraftarları gayet iyilerdi" yanıtını verdi.



"TOPA VURMUYORUM AMA BEN DE OYUNCULARIMLA SAHA KENARINDA O MAÇI OYNUYORUM"

Yorgun gözüktüğüyle ilgili de değerlendirmede bulunan 61 yaşındaki teknik adam, "Ben öyle hissetmiyorum. Belki öyle gözüküyor olabilirim ama yorgun değilim. Dün çok uyuyamadım, çünkü otelin etrafında büyük bir parti vardı. Yüksek sesle müzik ve lazerler vardı. Dolayısıyla belki çok iyi bir parti olmuş olabilir ama ben 2'den önce uyuyamadım. Bu sebepten dolayı yorgun gözüküyor olabilirim. Oynamış olduğumuz her 90 dakikada evet belki ben koşmuyorum, zıplamıyorum, topa vurmuyorum ama ben de oyuncularımla saha kenarında o maçı oynuyorum. Dolayısıyla maç sonunda teknik direktörlerin yorgun gözükmesi mümkün olabilir" sözlerini kaydetti.

Son olarak Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'ın ayağından vurulduğu olayın hatırlatılması üzerine Mourinho, "Vurulma olayıyla ilgili bilgim yoktu. Umarım kendisi de iyidir. Haberleri takip edemedim" diyerek sözlerini noktaladı.