SON DAKİKA: Fenerbahçe, Antalyaspor’a konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu

Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Jose Mourinho'nun ekibi, 13 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor. Son maçında sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, zirvenin 5 puan gerisinde bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilliose'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde de Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Antalyaspor: Piric, Thalisson, Erdal, Güray, Djenepo, Petrusenko, Kaluzinski, Townsend, Mert, Segovia, Veysel.

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Dzeko.

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesinde Fred ve Jayden Oosterwolde sarı kart sınırında.

Bu iki futbolcu, yarın kart görmesi durumunda Samsunspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.