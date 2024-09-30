10 numara 5 yıldız!

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Tadic, Antalyaspor ağlarını bulurken, son 5 haftada takımına 7 gollük katkı verdi. 4'ünü kendisi atarken, 3 golün de asistini yaptı. Tecrübeli futbolcu, bu süreçte sadece Galatasaray derbisini boş geçti.Fenerbahçe, Fred'in oynamadığı maçlarda zorlanırken, onunla ilk kaybını Galatasaray karşısında yaşamıştı. Derbinin ardından US Gilloise maçında da iyi bir performans sergileyemeyen Brezilyalı yıldız, Antalya'da kulübeye çekildi. Mourinho, başarılı oyuncusunun toparlanması için bu kararı alırken karşılığı çabuk oldu. İkinci yarıya Djiku'nun yerine başlayan Fred, Tadic'in golünde asisti yapan isim oldu.Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanırken, bu rekabette Eylül 2006'dan (6G) bu yana ilk kez üst üste 5+ galibiyet aldı.Fenerbahçe, maça 1-0 başlama fırsatını daha 2. dakikada harcadı. Sağ kanattan Mert Müldür'ün açtığı ortada Antalyaspor kalecisi Kenan, topu sektirdi. Antalyaspor savunmasından seken top direkten döndü. Szymanski bu topu tamamlamak istedi ama savunma, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı, altıpasın içinde kaleye 1.5 metre mesafeden topa güçsüz bir vuruş yaptı. Sarılacivertli futbolcular ve Mourinho topun çizgiyi geçtiği yönünde uzun süre itiraz etti ancak VAR incelemesinin ardından Fenerbahçe'nin taç atışıyla oyun başladı.Fenerbahçe'nin Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic dün sarı-lacivertli formayla ilk kez mücadele etti. İSırp oyuncu, takımı rahatlatan ikinci golün asistinde başroldeydi. Kostic maç sonrasıdedi. Hangi tarafta oynamayı sevdiği sorusuna ise" yanıtını verdi.F.Bahçe'ninefsane 10 numarası Antalyaspor Teknik Direktörü Alex ile sarı-lacivertlilerin yeni 10 numarası Tadic, karşılaşma sonrası sahada sohbet etti. Kilidi açan Tadic, karşılaşma sonrası galibiyeti şu sözlerle yorumladı: "İlk 10 dakikaya iyi başladık ama şansları değerlendiremedik. Sonra oyunumuz olumsuzlaştı. Tuhaf aksiyonlar aldık. Buna rağmen iyi bir galibiyet elde ettik. Kilidi açmak önemliydi. Sonuçta Antalya da iyi bir takım, efsanemiz Alex çalıştırıyor. Onu da görmek güzeldi."