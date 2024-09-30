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Giriş Tarihi: 30.9.2024 20:24

Fenerbahçe'de Twente maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA
Fenerbahçe’de Twente maçının hazırlıkları başladı

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın dayanıklılık koşuları ve dar alanda çift kale maçlarla tamamlandığı kaydedildi.

Antalyaspor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde görev alan oyuncuların, antrenmanı yenilenme çalışmasıyla noktaladığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli ekip, Twente karşılaşmasının hazırlıklarına, yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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Fenerbahçe'de Twente maçının hazırlıkları başladı
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