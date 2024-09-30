GALATASARAY HABERLERİ: Sanchez ve Torreira’nın yokluğu yok ediyor

Kasımpaşa karşısında 3-0 üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray'da 3-3`lük beraberliğin şoku yaşanıyor. Sarıkırmızılılar, özellikle skoru koruması gerektiği anlarda savunmada Davinson Sanchez'i, orta sahada Lucas Torreira`yı aradı.

Teknik direktör Okan Buruk, 12 günde 4 maça çıkan iki as oyuncusunu dinlendirmek istedi ancak bu ikilinin yokluğu, 2 puan kaybına sebep oldu. Şans bulan Victor Nelsson geriden oyun kuramadı. 6 numarada görev yapan Kerem Demirbay, 7 ikili mücadelenin 5'ini kazanamazken, kritik 14 top kaybıyla da Aslan'ı baskıdan çıkaramadı.

ARTIK VAZGEÇİLMEZ OLACAKLAR

Kasımpaşa maçından dersini acı şekilde alan teknik direktör Okan Buruk, Osimhen ve İcardi gibi dünya yıldızlarına sahip olsa da artık ilk 11'ine yazacağı ilk iki ismi Sanchez ve Torreira olarak belirledi. Hücum hattında değişiklikler yapmayı sürdürecek deneyimli çalıştırıcı, sakatlık ya da ceza problemi yaşanmadığı sürece stoperde bu iki yıldızdan vazgeçmeyi düşünmüyor.