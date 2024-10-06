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Giriş Tarihi: 6.10.2024

Başakşehir Avrupa yorgunu!

Başakşehir Avrupa yorgunu!
Hafta içinde oynadığı maçta Konferans Ligi'nde Rapid Wien'e 2-1 mağlup olan Başekşehir, ligde de tökezledi. Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Çağdaş Atan'ın ekibi, evinde ilk kez puan kaybetti. Teknik direktörlüğe Sinan Kaloğlu'nu getiren sarı-kırmızılılar ise 7. maçında da galibiyetle tanışamadı. Kayserispor 32. dakikada Mane'nin kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. 46'da ev sahibi takım penaltı kazandı. Ancak VAR incelemesinin ardından penaltı iptal edildi. 53'te ise Piatek tabelayı belirledi: 1-1. Bu arada Kayseri'nin yeni hocası Sinan Kaloğlu müsabakayı locadan izledi.
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Başakşehir Avrupa yorgunu!
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