Başakşehir Avrupa yorgunu!

Hafta içinde oynadığı maçta Konferans Ligi'nde Rapid Wien'e 2-1 mağlup olan Başekşehir, ligde de tökezledi. Kayserispor ile 1-1 berabere kalanTeknik direktörlüğe Sinan Kaloğlu'nu getirenKayserispor 32. dakikadakafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. 46'da ev sahibi takım penaltı kazandı.penaltı iptal edildi. 53'te isetabelayı belirledi: 1-1. Bu arada Kayseri'nin yeni hocası