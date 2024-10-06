GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da kale düştü, savunma döküldü

TFF Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de 12 resmi karşılaşma oynayan G.Saray, kalesini sadece 1 kez gole kapatabildi. Şu ana kadar 20 gole engel olamayan sarı-kırmızılı takımda kaleci Muslera, en formsuz sezon başlangıcına imza attı. Stoperler Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelsson yaptığı bireysel hatalarla yenen gollere sebep oldu.
2021-2022'DEN DAHA KÖTÜ
Rigas maçının ardından "Savunma anlamında ilk işimiz savunma yapmak. Ciddiyetimiz düşüktü" diyerek duruma dikkat çeken teknik direktör Okan Buruk, 3-0 ve 2-0 üstünlüklerin korunamadığı Kasımpaşa (3-3) ve Riga Skola (2-2) karşılaşmalarıyla eleştirilerin odak noktası haline geldi. Savunmadaki soruna henüz çözüm bulanamazken Galatasaray'ın en başarısız dönemini yaşadığı 2021-22 sezonundaki ilk 12 maçlık performansı bile bu kadar kötü değildi. O dönem söz konusu müsabakaların 2'sinde gole geçit vermeyen sarı-kırmızılı takım, kalesini 18 kez düşürmüştü.
EYVAH EYVAH! OSIMHEN YOK
Bu arada Victor Osimhen'in sahada olduğu Rizespor, Fenerbahçe, PAOK ve Kasımpaşa maçlarında rakiplerine 13 gol atıp kalesinde 3 gol gören Galatasaray'da gözler, Nijeryalı yıldızı aramaya başladı. 25 yaşındaki santrforun sakatlandığı Kasımpaşa maçında 3-1'lik üstünlüğünü koruyamayan sarı-kırmızılı takım, Osimhen'den yoksun gittiği Rigas deplasmanından beraberlikle döndü. Oyuncunun Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek olması endişe veriyor.
TAKIMIN SİGORTASI YUNUS
Öte yandan Galatasaray, 12 milyon Euro bonservisle Benfica'ya satılan Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu Yunus Akgün doldurdu. Gaziantep ve PAOK'un ardından Rigas filelerini de havalandıran 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Kerem gibi tabela yapmaya başladı. Tekrar A Milli Takım'a davet edilen 2000 doğumlu Yunus, Alanyaspor maçında Aslan'ın en önemli hücum silahı olacak. Teknik direktör Okan Buruk ile kendini bulan sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon 10 maçta ağları 3 kez sarstı. Altyapıdan yetişen Yunus, 1 gol daha atarsa A Takım'da en çok gol attığı 2018-19'daki dönemini (4 gol) egale edecek.