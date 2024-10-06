GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da kale düştü, savunma döküldü

TFF Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de 12 resmi karşılaşma oynayan G.Saray, kalesini sadece 1 kez gole kapatabildi. Şu ana kadar 20 gole engel olamayan sarı-kırmızılı takımda kaleci Muslera, en formsuz sezon başlangıcına imza attı. Stoperler Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelsson yaptığı bireysel hatalarla yenen gollere sebep oldu.

2021-2022'DEN DAHA KÖTÜ

Rigas maçının ardından "Savunma anlamında ilk işimiz savunma yapmak. Ciddiyetimiz düşüktü" diyerek duruma dikkat çeken teknik direktör Okan Buruk, 3-0 ve 2-0 üstünlüklerin korunamadığı Kasımpaşa (3-3) ve Riga Skola (2-2) karşılaşmalarıyla eleştirilerin odak noktası haline geldi. Savunmadaki soruna henüz çözüm bulanamazken Galatasaray'ın en başarısız dönemini yaşadığı 2021-22 sezonundaki ilk 12 maçlık performansı bile bu kadar kötü değildi. O dönem söz konusu müsabakaların 2'sinde gole geçit vermeyen sarı-kırmızılı takım, kalesini 18 kez düşürmüştü.