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Giriş Tarihi: 12.10.2024 00:20

Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ni 82-78 mağlup etti

Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş Fibabanka, 2’nci hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji’ni evinde 82-78 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

DHA
Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji’ni 82-78 mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Fibabanka, 2'nci hafta maçında evinde Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti.

Siyah Beyazlılar, mücadeleden 82-78'lik skorla galip ayrıldı. Kartal, bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji ise ilk yenilgisini yaşadı.

SALON: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

HAKEMLER: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Duhan Köyiçi

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Allman 8, Needham 23, Yiğit Arslan 4, Sleva 6, Terry 9, Mathews 18, Berk İbrahim Uğurlu 8, Morgan 2, Kerem Kuthan Konan 4, Martin

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Massinburg 11, Furkan Haltalı 6, Marko Simonovic 15, Ponitka 12, Bouteille 7, Şehmus Hazer 12, Ömercan İlyasoğlu, Odiase 4, Cavanaugh 11

1'İNCİ PERİYOT: 24-24

DEVRE: 40-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-66

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Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ni 82-78 mağlup etti
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