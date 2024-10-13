FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’dan Tariq Lamptey atağı

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi Samuel'le pazarlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe henüz imzaya yaklaşamadı. Nijeryalı yıldızın istediği yıllık 2.5 milyon Euro'yu çok bulan ve bu rakamı 1.5 milyon Euro seviyelerine çekmek isteyen sarı-lacivertliler bir yandan da alternatiflere bakmaya başladı. Osayi ile yeni sözleşme şartlarını sonuna kadar zorlayacak olan yönetim, sezon sonunda olabilecek olası bir ayrılık için de planlamasını yapıyor.

UFUKTA SÖZLEŞME YOK

Sportif direktör Mario Branco bir sağ bek listesi oluşturmaya başladı ve listenin ilk sırasına da Brighton formasını giyen Tariq Lamptey'i aldı. Branco'nun İngiliz kulübüyle sözleşmesinin son sezonunda olan Ganalı yıldızla ocak ayında görüşmeyi planladığı ifade ediliyor. Chelsea altyapısında futbola başlayan 24 yaşındaki Lamptey 2020 yılında 1.2 milyon Euro karşılığında Brighton'a transfer olmuştu. 8 kez Gana Milli Takımı'nın formasını giyen genç futbolcu bu sezon Premier Lig'de hiç süre alamazken, İngiltere Kupası'nda ise 2 maçta 88 dakika görev yaptı. İngiliz basınına göre Brighton yönetimi bu sezon performansı eleştiri konusu olan Lamptey'le yeni sözleşme yapmayı şu anda düşünmüyor. (Takvim)