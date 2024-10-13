G.Saray ve F.Bahçe Avrupa’da final oynar

Futbol kariyerinde üç farklı takımla Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Mehmet Topal, aynı başarıyı teknik direktörlük kariyerinde göstermek için kolları sıvadı, çok da iyi bir başlangıç yaptı. Romanya Ligi'nde Petrolul'un başında üst üste 9 maç yenilmeyerek dikkatleri üzerine toplayan Mehmet Topal, Romanya günlerini ve Türk futbolu ile ilgili görüşlerini'la paylaştı:G.Sa-ray ve F.Bahçe ilk 8'in içinde olabilir. Çünkü güçlü bir kadroya sahipler. Hatta Okan Hoca ve Mourinho, istedikleri oyunu ikinci yarıya kadar oturturlarsa bence yarı final, hatta finale çıkma imkânları bile olabilir.Çok yoğunum, sadece özetlere bakıyorum. Skorları bana oyuncularım söylüyor.Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bence bütçelerinin çok üstüne çıkarak ciddi kadrolar kurdular. Umarım ilerleyen yıllarda bunların sıkıntılarını çekmezler. F.Bahçe yeni bir takım oluşturdu. Uyum sürecini atlatmaları gerekiyor. G.Saray'ın uzun yıllardan beri oturmuş bir kadrosu var. Yaptıkları birkaç transferle çok daha güçlü oldular.Aslında başlangıç bizim için sıkıntılıydı. Transfer tahtamız kapalıydı. Aldığımız oyuncuları oynatamamak, çalışma izinlerini beklemek, tahtanın açılmaması bizi bayağı yıpratmıştı. Mevcut kadrodaki futbolcular, mükemmel bir profesyonellik gösterdiler ve o süreçten en az hasarla çıktık.Dürüst olmak gerekirse ilk gittiğimizde konuşmalar hep küme düşmemek yönündeydi. Ama ben oyuncularımdan farklı bir şey istedim. Bu hedefi unutmalarını söyledim. İlk yaptığımız toplantılarda, 'Hep birlikte buradaysak hepinizin şampiyonluğa inanmasını istiyorum. Bu takım şampiyonluğa oynayacak' demiştim. Çünkü hayatım boyunca en büyük hedef neyse mücadelemiz de o yönde olmuştur. Daha da ileri giderek söylüyorum 'Hoca hayal mi görüyor? ' diyen de olmuştur. 3 haftadan sonra performansımız bizi hedef koyma noktasına getirdi. Şu an onlar da başarıya çok inanmış durumdalar.Hoca olarak kariyerimi Avrupa'da sürdürmek istiyorum. Futbolcuyken de "Avrupa'da bırakacağım" diye gitmiştim. Sonra Türkiye'ye dönmek nasip oldu. Futbolda büyük konuşmamak gerekiyor!Tabii ki hedeflerimiz, düşüncelerimiz var. Teknikdirektörlük kariyerimi Avrupa'da sürdürmekistiyorum. Futbolcuyken Valencia'ya transfer olduğumda,diye gitmiştim. Ama tekrardan Türkiye'ye dönmeknasip olmuştu. Onun için futbolda hiçbir zamanbüyük konuşmamamız gerektiğini öğrendim.Biz sadece başarılı olmaya odaklandık. İlerleyenzaman ne getirir bunu göreceğiz.Türkiye'den de teklifler geldi. Ancak çokuzun bir periyottan çıkmıştım. Yaklaşık 23-24 sene bu işin içindeydim ve en üst seviyedekalmaya çalıştım her zaman.Doğru karar verdiğimide düşünüyorum. Benim için çok büyüktecrübeler oldu ama ben bütün kalbimlesöyleyecek olursam doğru bir karar verdiğimidüşünüyorum.3 Süper Lig takımıyla (Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir) ligde şampiyonluk yaşayan tek futbolcu.Ayrıca Beşiktaş forması da giydi.3 farklı takımla Süper Kupa'yı kaldırdı (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş).Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nı kazandı.2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen ilk Türk futbolcu.81 Kez Türkiye A Milli Takımı'nın formasını giydi, 2 gol attı.İlk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Petrolul'da 10 maçta, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Takımı ligde 18 puanla 6. sırada bulunuyor.Kırgınlıklarımıztabii ki var amamutlu olduğumuzzamanlar da var.Bunlar futboluniçinde olan şeyler.Kırgınlıklar daolacaktır, sevinçlerde olacaktırancak öyleçok takan biri dedeğilim. Uzatmayıseven biri de değilim.Kırgınlıklarolmuştur amahepsi gelip geçmiştir.Hagi'nin takımı FarulConstanta'ya karşı oynamaşansı da elde ettik. Kendisidünya futbolunda çokönemli bir figür. Ülkemizdede keza aynı şekilde.Maçtan önce soyunma odasını ziyaretegittim, 15-20 dakika muhabbetimiz olmuştu.Türkiye ve Romanya futbolu hakkındabayağı bir sohbet ettik.O bana Romanyafutboluyla ilgili tecrübelerini aktardı.Güzel bir diyaloğumuz oldu.Hangi maç olursa olsun, rakip kimolursa olsun; bizden daha üst seviyede,finansal açıdan büyük kulüplerleoynadığımızda bile sahaya hep kazanmakiçin çıktık.Umarımbir daha kaybetmeyiz. Şimdi 10 maçlıkbir seri yakalamak zorundayız. Şu andakitek hedefim burada şampiyonluğaulaşmak. Ben ve oyuncularım buna tümkalbimizle inanıyoruz.Sadece işimi en doğruşekilde yapmaya çalıştım.Polemiklerdenuzak durmamda bir tercih meselesiydi.Yaptığımekstra çok fazlabir şey yoktu.100 yıllık bir kulüpten bahsediyoruz.Romanya'nın bağımsız,en eski kulüplerindebir tanesi. Türkiye'deki takımlarlakıyaslamak doğru değil gibi geliyor.Kulübünüzde bazı finansalsıkıntılar zaman zaman hedeflerinizegitmenize engel oluşturuyor.Biz sadece engelleri en düşük seviyeyeçekmeye çalışıyoruz. Umarım, 100.yılımızda şampiyonluk kupasını taraftarımızahediye ederiz.Bizim kulüp olarak Rapid Bükreş'le maçımız enbüyük derbi diyebilirim. Çünkü hemen hemenGalatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonsportakımları arasında oynanan maçlara çok yakın.Rapid'le kendi evimizde en hassas dönemlerimizdekarşılaştık ve kazanmayı başardık. Bunun için çokmutluyuz.