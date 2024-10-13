G.Saray ve F.Bahçe Avrupa’da final oynar

Futbol kariyerinde üç farklı takımla Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Mehmet Topal, aynı başarıyı teknik direktörlük kariyerinde göstermek için kolları sıvadı, çok da iyi bir başlangıç yaptı. Romanya Ligi'nde Petrolul'un başında üst üste 9 maç yenilmeyerek dikkatleri üzerine toplayan Mehmet Topal, Romanya günlerini ve Türk futbolu ile ilgili görüşlerini SABAH Spor
'la paylaştı:
Üç büyüklerin Avrupa'daki başarıları ne olur sizce?
G.Sa-ray ve F.Bahçe ilk 8'in içinde olabilir. Çünkü güçlü bir kadroya sahipler. Hatta Okan Hoca ve Mourinho, istedikleri oyunu ikinci yarıya kadar oturturlarsa bence yarı final, hatta finale çıkma imkânları bile olabilir.
Süper Lig'i takip etme imkânın oluyor mu?
Çok yoğunum, sadece özetlere bakıyorum. Skorları bana oyuncularım söylüyor. Çok takip ediyorlar ve ligimizi çok seviyorlar.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bence bütçelerinin çok üstüne çıkarak ciddi kadrolar kurdular. Umarım ilerleyen yıllarda bunların sıkıntılarını çekmezler. F.Bahçe yeni bir takım oluşturdu. Uyum sürecini atlatmaları gerekiyor. G.Saray'ın uzun yıllardan beri oturmuş bir kadrosu var. Yaptıkları birkaç transferle çok daha güçlü oldular. Beşiktaş da sezon başından bu yana iyi bir futbol oynuyor. Şampiyonluk yarışı bu üç takım arasında geçecek gibi duruyor.
'HOCA HAYAL KURUYOR' DİYENLER OLMUŞTUR
İlk 2 maçını kazanamayan Petrolul, sonra üst üste 9 karşılaşmasını kaybetmedi. Bu dönüşüm nasıl oldu?
Aslında başlangıç bizim için sıkıntılıydı. Transfer tahtamız kapalıydı. Aldığımız oyuncuları oynatamamak, çalışma izinlerini beklemek, tahtanın açılmaması bizi bayağı yıpratmıştı. Mevcut kadrodaki futbolcular, mükemmel bir profesyonellik gösterdiler ve o süreçten en az hasarla çıktık.
Göreve gelirken küme düşmemek olan takımın hedefi yakalanan başarıyla nereye evrildi?
Dürüst olmak gerekirse ilk gittiğimizde konuşmalar hep küme düşmemek yönündeydi. Ama ben oyuncularımdan farklı bir şey istedim. Bu hedefi unutmalarını söyledim. İlk yaptığımız toplantılarda, 'Hep birlikte buradaysak hepinizin şampiyonluğa inanmasını istiyorum. Bu takım şampiyonluğa oynayacak' demiştim. Çünkü hayatım boyunca en büyük hedef neyse mücadelemiz de o yönde olmuştur. Daha da ileri giderek söylüyorum 'Hoca hayal mi görüyor? ' diyen de olmuştur. 3 haftadan sonra performansımız bizi hedef koyma noktasına getirdi. Şu an onlar da başarıya çok inanmış durumdalar.
BÜYÜK KONUŞMAMAYI ÖĞRENDİM
Hoca olarak kariyerimi Avrupa'da sürdürmek istiyorum. Futbolcuyken de "Avrupa'da bırakacağım" diye gitmiştim. Sonra Türkiye'ye dönmek nasip oldu. Futbolda büyük konuşmamak gerekiyor!
Türkiye ile ilgili kariyer planlamanız var mı? Ya da hedefiniz...
Tabii ki hedeflerimiz, düşüncelerimiz var. Teknik
direktörlük kariyerimi Avrupa'da sürdürmek
istiyorum. Futbolcuyken Valencia'ya transfer olduğumda, "Kariyerimi Avrupa'da noktalayacağım"
diye gitmiştim. Ama tekrardan Türkiye'ye dönmek
nasip olmuştu. Onun için futbolda hiçbir zaman
büyük konuşmamamız gerektiğini öğrendim.
Biz sadece başarılı olmaya odaklandık. İlerleyen
zaman ne getirir bunu göreceğiz.
Bu teklifin Romanya'dan değil de Türkiye'den gelmesini ister miydiniz?
Türkiye'den de teklifler geldi. Ancak çok
uzun bir periyottan çıkmıştım. Yaklaşık 23-
24 sene bu işin içindeydim ve en üst seviyede
kalmaya çalıştım her zaman. Birkaç sene dinlenip ailemle vakit geçirmek istiyordum. Çok fazla acele etmedim.
Doğru karar verdiğimi
de düşünüyorum. Benim için çok büyük
tecrübeler oldu ama ben bütün kalbimle
söyleyecek olursam doğru bir karar verdiğimi
düşünüyorum.
MEHMET TOPAL'IN KARİYERİ
3 Süper Lig takımıyla (Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir) ligde şampiyonluk yaşayan tek futbolcu.
Ayrıca Beşiktaş forması da giydi.
3 farklı takımla Süper Kupa'yı kaldırdı (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş).
Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nı kazandı.
2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen ilk Türk futbolcu.
81 Kez Türkiye A Milli Takımı'nın formasını giydi, 2 gol attı.
İlk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Petrolul'da 10 maçta, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Takımı ligde 18 puanla 6. sırada bulunuyor.
KIRGINLIKLARIM GERİDE KALDI
Geçmişe baktığınızda Türkiye açısından bir kırgınlığınız var mı?
Kırgınlıklarımız
tabii ki var ama
mutlu olduğumuz
zamanlar da var.
Bunlar futbolun
içinde olan şeyler.
Kırgınlıklar da
olacaktır, sevinçler
de olacaktır
ancak öyle
çok takan biri de
değilim. Uzatmayı
seven biri de değilim.
Kırgınlıklar
olmuştur ama
hepsi gelip geçmiştir.
HAGİ TECRÜBELERİNİ AKTARDI
Romanya futboluna iz bırakan kişiler şu anda rakibiniz. En başta da G.Saray'ın efsanesi olan Hagi geliyor. Onunla ilişkiniz ne boyutta?
Hagi'nin takımı Farul
Constanta'ya karşı oynama
şansı da elde ettik. Kendisi
dünya futbolunda çok
önemli bir figür. Ülkemizde
de keza aynı şekilde.
Maçtan önce soyunma odasını ziyarete
gittim, 15-20 dakika muhabbetimiz olmuştu.
Türkiye ve Romanya futbolu hakkında
bayağı bir sohbet ettik. Hatıralardan, geçmişten, anılardan bahsettik.
O bana Romanya
futboluyla ilgili tecrübelerini aktardı.
Güzel bir diyaloğumuz oldu.
SIRADA 10 MAÇLIK SERİ VAR
Dokuz maç kaybetmemek bir baskı oluşturdu mu? Nasıl bir ruh haliyle çıkıyordunuz maçlara?
Hangi maç olursa olsun, rakip kim
olursa olsun; bizden daha üst seviyede,
finansal açıdan büyük kulüplerle
oynadığımızda bile sahaya hep kazanmak
için çıktık. Ancak son hafta kaybettik, 9 maçlık seri bozulduk.
Umarım
bir daha kaybetmeyiz. Şimdi 10 maçlık
bir seri yakalamak zorundayız. Şu andaki
tek hedefim burada şampiyonluğa
ulaşmak. Ben ve oyuncularım buna tüm
kalbimizle inanıyoruz.
POLEMİKLERDEN UZAK DURMAK TERCİH MESELESİ
Türkiye'de hiçbir takımın taraftarı sizinle ilgili negatif bir şey söylemiyor. Bunu nasıl başardınız?
Sadece işimi en doğru
şekilde yapmaya çalıştım. Çünkü bizim oynadığımız dönemlerde artık Türkiye'de bazı şartların hem medya hem kulüpler anlamında değişmeye başladığı dönemlerdi.
Polemiklerden
uzak durmam
da bir tercih meselesiydi.
Yaptığım
ekstra çok fazla
bir şey yoktu.
100. YILDA ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ
Petrolul kulübünün geleneksel bir yapısı olduğu söyleniyor. Uzun zamandır da şampiyon olamıyor. Türkiye'den örnek verecek olursak hangi takıma yakın?
100 yıllık bir kulüpten bahsediyoruz.
Romanya'nın bağımsız,
en eski kulüplerinde
bir tanesi. Türkiye'deki takımlarla
kıyaslamak doğru değil gibi geliyor. Çünkü 100 yıllık camiaların çok fazla kıyaslanmaya gerek olmadığını düşünüyorum.
Kulübünüzde bazı finansal
sıkıntılar zaman zaman hedeflerinize
gitmenize engel oluşturuyor.
Biz sadece engelleri en düşük seviyeye
çekmeye çalışıyoruz. Umarım, 100.
yılımızda şampiyonluk kupasını taraftarımıza
hediye ederiz.
TÜRKİYE'DEKİ DERBİLER GİBİ
Rapid Bükreş'le takımınızın rekabetini Türkiye ile kıyaslayacak olursak, derbinin tadı nerede daha güzel?
Bizim kulüp olarak Rapid Bükreş'le maçımız en
büyük derbi diyebilirim. Çünkü hemen hemen
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor
takımları arasında oynanan maçlara çok yakın.
Rapid'le kendi evimizde en hassas dönemlerimizde
karşılaştık ve kazanmayı başardık. Bunun için çok
mutluyuz.