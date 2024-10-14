Nijerya takımından flaş karar! Havalimanından ayrıldılar...

Nijerya Milli Takımı, Libya'nın doğusundaki Ibrık Havalimanı'nda 18 saat mahsur kaldıktan sonra Bingazi'deki maça çıkmama kararı alarak Libya'dan ayrıldı.

NİJERYA MAÇTAN ÇEKİLDİ

Libya resmi ajansı LANA'nın haberinde, Nijerya Milli Takımı'nın 2025 Fas Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında yarın Bingazi'de Libya Milli Takımı ile yapacağı karşılaşmadan çekildiği belirtildi.

OSAYI MAHSUR KALDIKLARINI DUYURMUŞTU

Fenerbahçe'nin sevilen yıldız oyuncusu Osayi Samuel, takım arkadaşlarıyla birlikte Libya havaalanında mahsur kaldığını duyurmuştu. Nijerya Milli Takımı ile birlikte Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında Libya'ya giderken 15 saat boyunca havalimanında bekletildiklerini söyleyen yıldız futbolcu hiçbir sağlık ve güvenlik garantilerinin de olmadığını vurguladı.