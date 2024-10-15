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Giriş Tarihi: 15.10.2024 07:24 Son Güncelleme: 15.10.2024 07:36

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus'la 4 yıl daha! Maaşına dev zam

Galatasaray yönetimi, Yunus Akgün'ün sözleşmesini 4 yıl uzatacak. Ayrıca 24 yaşındaki oyuncunun maaşı da 50 milyon TL’ye çıkacak.

SPOR SERVİSİ
GALATASARAY HABERLERİ: Yunus’la 4 yıl daha! Maaşına dev zam

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ayrıldıktan sonra ilk 11'de düzenli olarak forma giyen Yunus Akgün'ün sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecekti. Performansıyla çıtayı yükselten ve taraftarların gönlünde taht kuran 24 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.

17 milyon 200 bin TL kazanan Yunus'un maaşı, zam yapılarak 50 milyon TL'ye yükseltilecek. Ayrıca yıldız futbolcunun sözleşmesi de 4 yıllığına uzatılacak. Yunus geçen sezon kiralık olarak Leicester City forması giymiş ancak İngiliz kulübü, 9 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.

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GALATASARAY HABERLERİ: Yunus'la 4 yıl daha! Maaşına dev zam
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