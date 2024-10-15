Son dakika: Fenerbahçe'de dev zirve! "Her şeyi kontrol altına alacağım"

Milli aranın ardından Samsunspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertli takımda başkan Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho ve asbaşkan Acun Ilıcalı yemekte bir araya geldi. Takımın durumuyla ilgili Ali Koç ve Acun Ilıcalı ile görüşlerini paylaşan Mourinho'nun, üst üste oynaması sonrası Mert Müldür'ün performansından memnun olmadığı ve sakatlığı bulunan Bright Osayi - Samuel'in dönmesini beklediği öğrenildi.

SZYMANSKI VAZGEÇİLMEZ

Portekizli teknik adamın ayrıca Filip Kostic'i sol bekte kullanmak istediği ve Sırp yıldıza bekte forma şansı vererek Jayden Oosterwolde'yi stopere çekmek istediğini iki idareciye anlattığı belirtildi.Orta sahada yeni transfer Sofyan Amrabat'ın performansından memnun olan Mourinho, performansıyla eleştirilerin hedefi olan Sebastian Szymanski'yi hala vazgeçilmez olarak görüyor.

DÖNÜŞÜMLÜ OYNAYACAKLAR

İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder gibi isimlerin az süre almasından kaynaklı rahatsızlığı bildiğini söyleyen deneyimli teknik adam, iki isim konusunda milli ara sonrası aksiyon alacak. Mourinho, ileri uçta ise Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'ye dönüşümlü forma vereceğini Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya iletti. 61 yaşındaki teknik adamın ayrıca, toplantıda, "Paniğe gerek yok, her şeyi kontrol altına alacağım" dediği öğrenildi.