TRABZONSPOR HABERLERİ: Beklediğiniz Savic’e ulaşılamıyor

Trabzonspor'un sezon başında büyük beklentilerle Atletico Madrid'den renklerine kattığı Stefan Savic'in sürekli sakatlanması taraftarı da sıktı. Bu sezon Süper Lig'de sadece 3 maçta 149 dakika süre alan 33 yaşındaki oyuncu, 11 Ağustos'ta kas gerilmesi sakatlığı nedeniyle 7 gün takımdan ayrı kalıp 2 maç kaçırdı.

1 Eylül'de kas problemi nedeniyle 10 gün tedavi süresi geçirdi ve 1 karşılaşmaya çıkamadı. Son olarak 19 Eylül'de kas yaralanması sonrası ise 31 gündür yok. 5 maçta yer alamayan futbolcunun ne zaman döneceği ise belli değil. Karadağlı futbolcunun durumunun önümüzdeki hafta netlik kazanması bekleniyor.