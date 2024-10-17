The Guardian açıkladı! Dünyanın en yetenekli gençleri arasında bir Türk...

İngilizler'in saygın gazetesi The Guardian, "2007-2008 doğumlu en yetenekli oyuncular" listesini açıkladı. Listede, Cimbom'un 17 yaşındaki ön liberosu Ege Araç da yer aldı.



Cimbom'un U19 takımında oynayan Ege Araç'a geniş yer ayıran gazetede şu ifadeler kullanıldı: "Ege, Galatasaray altyapısından yetişti ve şu anda Türkiye 18 Yaş Altı Takımı'nın kaptanı. Merkez orta saha oyuncusu kültürlü bir sağ ayağa sahip ve savunmada agresif ama topa sahip olduğunda çok daha tecrübeli bir oyuncunun olgunluğuyla oynuyor..."

"ETKİLEYİCİ BİR TEKNİK"



"17 yaşındaki oyuncunun idolü Rodri ama oyun stili daha çok Lucas Torreira'yı andırıyor. Etkileyici bir tekniğe ve iyi bir pas aralığına sahip, sert mücadele eden, çalışkan bir oyuncu. Ege, aynı zamanda ileriyi de düşünüyor; fiziksel olarak gelişmek için bir antrenör tuttu - bir sonraki seviyeye çıkmak için oyununun bir alanını geliştirmesi gerekecek - ve İngilizce öğreniyor. Bu sezon bir aşamada onu Gala'nın A takımına yükselirken görmek sürpriz olmaz."

