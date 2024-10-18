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Giriş Tarihi: 18.10.2024 11:03

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de Tan Kesler gitti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Tan Kesler ile yollar ayrıldı.

Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’de Tan Kesler gitti

İngiltere Championship takımı Hull City'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpte başkan yardımcısı Tan Kesler ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Tan Kesler ile karşılıklı anlaşmayla yollarımızı ayırdık. Tan'a gelecek için en iyisini diliyoruz ve zamanı gelince taraftarlarımıza daha detaylı bilgi vereceğiz." ifadelerine yer verildi. Tan Kesler, geçtiğimiz günlerde Antalya'da kamp yapan takımla birlikte Türkiye'ye gelmişti.

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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de Tan Kesler gitti
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