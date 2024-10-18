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Giriş Tarihi: 18.10.2024 10:42

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Semih Kılıçsoy'un menajeri açıkladı! Ayrılacak mı?

Beşiktaş'ın yıldızı Semih Kılıçsoy’un menajeri Murat Teber konuştu. Oyuncusunun teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’la hiçbir sorununun olmadığını ifade eden Teber, Semih'in Beşiktaş’tan ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini de söyledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Semih Kılıçsoy’un menajeri açıkladı! Ayrılacak mı?

Avrupa basınında Milan ve Everton'ın talip olduğu yönünde haberler çıkan Semih'in durumuna açıklık getiren Teber, bugüne dek herhangi bir kulüpten resmi teklif almadıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Beşiktaş Kulübü tarihinde yer almak Semih için önemli bir olay. Semih mutlu ve teknik direktör Van Bronckhorst'u seviyor, saygı duyuyor. Van Bronckhorst her açıdan ona çok şey öğretiyor, gelişimine katkıda bulunuyor. Semih-Van Bronckhorst ilişkisi baba-oğul ilişkisi gibi. Semih'in kafasında transfer değil Beşiktaş'ın bu sezon yaşayacağı şampiyonluk yatıyor. Onun heyecanını yaşıyor. Avrupa'da birçok takım onu takip ediyor. Ama görüşecekleri merci Beşiktaş yönetimi."

(Hürriyet)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Semih Kılıçsoy'un menajeri açıkladı! Ayrılacak mı?
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