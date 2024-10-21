Aslanlara gözdağı!

Ciro Immobile, Süper Lig'de 8 maçta 8. golünü attı. Bu gollerin 5'ini penaltıdan buldu. İtalyan forvet, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada da beyaz noktanın başına geçmiş ancak Avrupa kariyerinde ilk kez penaltı kaçırmıştı. Bu arada Süper Kupa'daki Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki Lugano karşılaşmalarında ikişer kez ağları sarsan Immobile, toplamda 12 gole ulaştı. Yıldız futbolcu, bu sezon ligde rakip kalelere gönderdiği 11 isabetli şutun yüzde 73'ünü gole çevirmeyi başardı.Van Bronckhorst'un başlangıç kadrosunda fazla şans tanımadığı için eleştirildiği Semih Kılıçsoy, ligde 5, toplamda ise 7 maç sonra ilk 11'de kendisine yer buldu. Dün, Beşiktaş'ın kazandığı penaltıyı yaptıran 19 yaşındaki futbolcu, 68. dakikada yerini Al-Musrati'ye bıraktı.Konyaspor karşısında 26 kez topla buluşan genç yetenek, 15 pasın 13'ünde isabet sağlayıp, yüzde 87 başarı oranı tutturdu. 1 şut denemesinde isabet sağlayamazken 6 top kaybı yaptı, 2 defa da adam kaçırdı. Ayrıca 10 ikili mücadelenin 1'ini kazanabildi.Beşiktaş'ın atom karıncası Rafa Silva, 52 gün süren sessizliğini Konyaspor karşısında bitirdi. Bundan önce son skora katkısını 29 Ağustos tarihinde siyah-beyazlıların Lugano'yu 5-1 yendiği maçta yapan (1G, 1A) Portekizli yıldız, dünkü mücadelede takımının ikinci golünü kaydetti. Rafa, ligde ise 64 gün sonra golle buluştu. İlk iki hafta fileleri havalandıran tecrübeli isim, ardından 5 maçı boş geçmişti.BeşiktaşFutbol Takımı, ısınmaya "Cumhuriyet'in bekçisiyiz" pankartıyla, maça da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel olarak hazırlanan kırmızı formayla çıktı. Formanın göğüs kısmında Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi yer aldı.Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'de yeşilbeyazlıları konuk ettiği son 10 maçta yenilmedi. 8'ini kazanırken, 2'si berabere bitti.