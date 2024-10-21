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Giriş Tarihi: 21.10.2024 10:48

Ciro Immobile Avrupa'da zirvede!

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, Süper Lig'deki ilk 8 maçında 8 gol atarak kulüp tarihine geçti. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde çektiği 18 şutla, en yüksek gole çevirme oranına sahip oyuncu olan Immobile, performansıyla Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Ciro Immobile Avrupa’da zirvede!
Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde toplamda 18 şut çekerek, bu şutları en yüksek gole çevirme oranına sahip isim oldu.

Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile, yakaladığı isabet oranıyla dikkat çekti. 2007-2008 sezonundan bu yana Süper Lig'de çıktığı ilk 8 maçta 8 gole ulaşan ilk Beşiktaş oyuncusu olan Immobile, Avrupa'nın da zirvesine çıktı. İtalyan yıldız, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde toplamda 18 şut çekerek, bu şutları en yüksek gole çevirme oranına sahip isim oldu. 18 şutta 8 gol bulan Immobile, her alanda öne çıktı. (Sporx)

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Ciro Immobile Avrupa'da zirvede!
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