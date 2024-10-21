Ciro Immobile Avrupa’da zirvede!

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde toplamda 18 şut çekerek, bu şutları en yüksek gole çevirme oranına sahip isim oldu.Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile, yakaladığı isabet oranıyla dikkat çekti. 2007-2008 sezonundan bu yana Süper Lig'de çıktığı ilk 8 maçta 8 gole ulaşan ilk Beşiktaş oyuncusu olan Immobile, Avrupa'nın da zirvesine çıktı. İtalyan yıldız, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde toplamda 18 şut çekerek, bu şutları en yüksek gole çevirme oranına sahip isim oldu. 18 şutta 8 gol bulan Immobile, her alanda öne çıktı. (Sporx)