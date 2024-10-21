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Giriş Tarihi: 21.10.2024 11:04

Halil Umut Meler çalacak, Kerem-Orkun oynayacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica ile Feyenoord arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak.

İHA
Halil Umut Meler çalacak, Kerem-Orkun oynayacak
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz'in Benfica ile Hollanda'nın Feyenoord takımları arasında 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını yönetecek.

Portekiz'in Lizbon şehrindeki Benfica Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Luca Pairetto VAR, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Catalin Sorin Popa ise AVAR olarak görev yapacak.
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Halil Umut Meler çalacak, Kerem-Orkun oynayacak
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