Kasımpaşa 3 puanla Alanya’da güneş açtı

Alanyaspor deplasmanına çıkan Kasımpaşa, 2-1'lik galibiyetle İstanbul'a döndü. Maça iyi başlayan lacivert- beyazlılar, Gökhan Gül'ün asistinde Ben Ouanes'in golü ile henüz 2. dakikada öne geçti. Gol sonrasında dengeli bir oyun kuran konuk takım 34'te bu kez Brekalo ile farkı ikiye yükseltip durumu 2-0'a getirdi. Akdeniz ekibi ikinci yarıya gol için daha atak bir oyun düzeni ile başladı. Aradığı sayıyı 66. dakikada Cordova ile bulan Alanyaspor, kalan dakikalarda skoru eşitlemek için yüklense de maçta skor bozulmadı ve kazanan 2-1 ile Kasımpaşa oldu.