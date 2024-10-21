Tarih bu takımı yazar!

Antalya deplasmanında iki süper santrforu Mauro İcardi ve Victor Osimhen'in birbirinden şık golleriyle farka koşan ve sahadan 3-0 galibiyetle ayrılan Galatasaray, Süper Lig'e en iyi başlangıcını yaptı.
2005-2006 ve geçen dönemin ardından yine ilk 9 karşılaşmada 8 galibiyet-1 beraberlikle hanesine 25 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, bu kez daha fazla gol atıp (27) daha yüksek averaja (+19)
sahip oldu. Son iki sezonun şampiyon kartvizitli teknik direktörü Okan Buruk döneminde kırmadık rekor bırakmayan ve buna yenilerini ekleyen Galatasaray, son 3 sezonda tarihi adeta yeniden yazdı. Sarı-kırmızılı takımın istatistikleri şöyle:
Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi (17 ve 14 maç)
Süper Lig'de toplanan en yüksek puan (102)
Süper Lig'in maç başı en yüksek puan ortalaması (2,68)
Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi (13 maç)
ACIMASIZ OSİMHEN
G.Saray'ın kiralık yıldızı Osimhen, Antalya'da uzun süre hafızalara kazınacak bir gol atarak geceye damgasını vurdu. Yerden 2,32 metre yüksekliğe çıkarak attığı jeneriklik gol, 2,30 sınırını aşıp ağlara giden üç röveşatadan biri olarak dünya futbol tarihine geçti.
2012'de İsveçli İbrahimovic'in, 2,50 metreye yükselerek İngiltere ağlarını sarstığı gol, ilk sırada geldi. 2018'de Real Madrid'de oynayan Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metreye sıçrayarak Juventus'a attığı röveşata iki numara oldu. Osimhen'in 2.32'ye çıktığı şık hareketi için AS: "Acımasız Osimhen"
derken Il Mattino: "Napoli, Osimhen'e bak!"
ifadelerini kullandı.
'NE ALGIYLA NE DE YAKA PAÇA'
Galatasaray, Antalyaspor maçıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Torreira'nın sarı kartı, İcardi'nin penaltı beklediği pozisyon ve Osimhen'in gol pozisyonlarına vurgu yaptı. Sarı-kırmızılılar, "Ne algıyla; ne de yaka paça… İyileri durduramazlar!"
ifadelerini kullandı. Aslan'ın bu gönderisi çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
JAKOBS DERBİDE YOK!
Antalya'da 21. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan İsmail Jakobs'tan G.Saray'a kötü haber geldi. Senegalli sol bekin, sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı. Tecrübeli futbolcu, Avrupa Ligi'nde Elfsborg, Tottenham ve Süper Lig'de Beşiktaş ile Samsunspor maçlarını kaçıracak.
Oyuncu, kasım ortasındaki milli arada takıma dönecek. Jakobs'un yerine Berkan Kutlu forma giyecek.