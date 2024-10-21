Tarih bu takımı yazar!

Antalya deplasmanında iki süper santrforu Mauro İcardi ve Victor Osimhen'in birbirinden şık golleriyle2005-2006 ve geçen dönemin ardından yine ilk 9 karşılaşmada 8 galibiyet-1 beraberlikle hanesine 25 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, bu kezsahip oldu. Son iki sezonun şampiyon kartvizitli teknik direktörü Okan Buruk döneminde kırmadık rekor bırakmayan ve buna yenilerini ekleyen Galatasaray, son 3 sezonda tarihi adeta yeniden yazdı.G.Saray'ın kiralık yıldızı Osimhen, Antalya'da uzun süre hafızalara kazınacak bir gol atarak geceye damgasını vurdu. Yerden 2,32 metre yüksekliğe çıkarak attığı jeneriklik gol,2012'de İsveçli İbrahimovic'in, 2,50 metreye yükselerek İngiltere ağlarını sarstığı gol, ilk sırada geldi. 2018'de Real Madrid'de oynayan Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metreye sıçrayarak Juventus'a attığı röveşata iki numara oldu. Osimhen'in 2.32'ye çıktığı şık hareketi için AS:derken Il Mattino:ifadelerini kullandı.Galatasaray, Antalyaspor maçıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Torreira'nın sarı kartı, İcardi'nin penaltı beklediği pozisyon ve Osimhen'in gol pozisyonlarına vurgu yaptı. Sarı-kırmızılılar,ifadelerini kullandı. Aslan'ın bu gönderisi çok sayıda beğeni ve yorum aldı.Antalya'da 21. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan İsmail Jakobs'tan G.Saray'a kötü haber geldi. Senegalli sol bekin, sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı.Oyuncu, kasım ortasındaki milli arada takıma dönecek. Jakobs'un yerine Berkan Kutlu forma giyecek.