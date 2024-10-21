Tüpraş Stadı’nda 29 Ekim coşkusu

Tüpraş Stadı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu vardı. Siyahbeyazlı yönetimin organizasyonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları başlatılırken maçtan önce Norm Ender,şarkısı ile tribünleri coşturdu. Tüm koltuklara bırakılan Türk Bayrakları ile stat karnaval alanına çevrilirken tribünde de üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı veyazılı pankart açıldı.Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un dün iki özel konuğu vardı. Hollandalı hocanın Endonezya kökenli olan annesi Fransien Sapulette ve babası Victor van Bronckhorst dün karşılaşmayı tribünden takip edip oğullarına destek oldu.