Visca atar Fırtına coşar

Ligin bu sezon flaş takımlarından Başakşehir'i uzatmalarda yenerek yeniTürkiye'deki 99'uncu golünü kaydeden 34 yaşındaki usta futbolcu,Trabzonspor, geldiği günden beri her teknik direktörün vazgeçilmezi olan Visca'nın gol attığı 16 maçın 14'ünden sahadan zaferle çıkarken sadece 2 karşılaşmadan (Başakşehir: 3-1, Hatay: 2-1) boynu bükük ayrıldı. Böylece bordo-mavili oyuncu, %87.5'lik kazandırma değeri tutturdu.yanı sıra Türkiye Kupası'nda ise iki yarı final, bir de final vizesi getirmeyi başarmıştı.Trabzonspor, bu sezon oynadığı 8 maçta da mağlup olmadı. En son geçtiğimiz sezon 4 Mayıs'ta Samsunspor'a (3-1) kaybeden bordo-mavililer, 169 gündür Süper Lig'de yenilgi yüzü görmedi.Fırtına'nın iç sahadaki namağlup süreci ise 191 güne ulaştı.