Yiğido’nun üç maçlık hasreti bitti

En son 14 Eylül'de G.Antep'i deviren Sivasspor, 3 maçlık galibiyet hasretine dün Atakaş Hatay maçı ile son verdi. 43'te Manaj'ın golü ile öne geçen ev sahibine yanıt 45+2'de Rivas'tan geldi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İki takım da gol arayışı ile ikinci devreye başlarken konuk ekip 61'de Calvo'nun kafa golü ile öne geçti. 70'te Cemali'nin eline gelen topta kazanılan penaltıyı Sivasspor'da Manaj ağlara gönderirken Camara 79'da takımını öne geçirdi.
Kalan dakikalarda Hatayspor ataklarından sonuç çıkmayınca Yiğido maçtan 3-2'lik zaferle ayrıldı.