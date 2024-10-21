Yiğido’nun üç maçlık hasreti bitti

En son 14 Eylül'de G.Antep'i deviren Sivasspor, 3 maçlık galibiyet hasretine dün Atakaş Hatay maçı ile son verdi. 43'te Manaj'ın golü ile öne geçen ev sahibine yanıt 45+2'de Rivas'tan geldi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İki takım da gol arayışı ile ikinci devreye başlarken konuk ekip 61'de Calvo'nun kafa golü ile öne geçti.Kalan dakikalarda Hatayspor ataklarından sonuç çıkmayınca Yiğido maçtan 3-2'lik zaferle ayrıldı.