Fenerbahçe’de işler Mourinho ile tersine döndü!

Süper Lig'in 9.haftasında Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe, son dakikalarda gelen golle 2-2 berabere kaldı ve 2 puan bıraktı.

Geçen sezon 'Ben bitti demeden bitmez' mottosuyla mücadele eden Sarı Lacivertliler, son dakika golleriyle taraftarının yüzünü güldürüyordu. Bu durum, Jose Mourinho ile tersine döndü.

Kanarya, bu sezon oynadığı 14 karşılaşmanın 6'sında lehine olan skoru koruyamadı ve son dakikalarda kalesini gole kapatamadı.



TARAFTARI UMUTSUZLUĞA İTTİ

Şampiyonlar Ligi üçüncü ön elemesinde Lille maçlarında önce Zhegrova, rövanşta David'e engel olamayan Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe deplasmanında Romulo'yu, geçtiğimiz hafta sonu da Samsun'da Soner'i durduramadı.

Bu süreç, sarı-lacivertlilerin Devler Ligi'ne havlu atmasına, Süper Lig'de de 4 puan kaybı yaşamasına neden oldu. Kaybedilen 4 puanla zirve yarışında ezeli rakibi G.Saray'ın 8 puan gerisinde kalırken, şampiyonluk yolunda taraftarı umutsuzluğa itti.



HER GÜN AYNI YEMEK

İstanbul'da ailesinden uzak bir hayat süren Jose Mourinho'nun İstanbul'un en lüks otellerinden birinde sürdüğü hayatı İngiliz medyasının da dikkatini çekti.

Daily Mail konuyla ilgili yaptığı analizde Portekizli hocanın özel yaşamından şu kesitleri verdi:

"Eski Chelsea, Tottenham ve Manchester United patronu, boğaz kıyısındaki Four Seasons Hotel'de yaşıyor. En ucuz süitlerin gecelik bin pound'dan başladığı otel, İstanbul'un Avrupa yakasında yer alıyor. 19. Yüzyıl sarayındaki süitinden Boğaz'ın manzarasına uyanan Portekizli hoca her sabah yüzüyor, çalışmak için Asya kıtasına geçiyor. 61 yaşındaki hoca, İstanbul'a aşık. Çünkü bu şehir, Londra'ya benziyor ama havası daha güzel. Fenerbahçe, Mourinho için ev kiralamaya hazırdı ama tecrübeli çalıştırıcı ev işleriyle uğraşmamak için oteli tercih etti. Pişirebildiği tek şey çırpılmış yumurta olan tecrübeli isim, Beşiktaş'ın sokaklarında favori dönercisine gidiyor ve orada çekilen fotoğraflarının yayınlanmamasını istiyor. Otelde akşam verdiği sipariş hep aynı; tavuk çorbası, margarita pizza, dondurma ve maden suyu."

Portekizli hocanın günlüğü 75 bin TL olan odada kaldığı ve şu ana kadar kulübe masrafının 10 milyon TL olduğu öğrenildi.