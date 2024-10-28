Bandırma, Sakarya’yı geçti zirve inadını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, geriye düştüğü maçta evinde Sakaryaspor'u 3-2 devirdi. Usta golcüsü Paixao ile 29'da kilidi açan Balıkesir takımı, 32. dakikada Mamadou
ve 44'te Fernando
'ya engel olamadı: 1-2. Ancak 45+3'te İbrahim Kaya,
beraberliği getirip Bandırma'yı soyunma odasına eşitlikle götürdü. İkinci devreye de hızlı başlayan ev sahibi, 50'de Sergen Piçinciol'un golüyle ikinci defa üstünlüğü yakaladı ve maçı kazandı.
Bandırma 18 puana çıkarak zirve takibini sürdürdü. Diğer sonuçlar:
Amed-Pendik: 0-1, Erzurum- Keçiörengücü: 4-0, İstanbul-Bolu: 1-2.