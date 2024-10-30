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Giriş Tarihi: 31.10.2024 01:09 Son Güncelleme: 31.10.2024 01:17

Ziraat Türkiye Kupası: 52 Orduspor FK 1 - 0 Şanlıurfaspor (MAÇ ÖZETİ)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Gecenin son maçında 3. Lig temsilcisi 52 Orduspor evinde oynanan maçta TFF 1. Ligi ekibi Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek adını bir üst yazdırdı. İşte maçı özeti...

AA
Ziraat Türkiye Kupası: 52 Orduspor FK 1 - 0 Şanlıurfaspor MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nesine 3. Lig temsilcisi 52 Orduspor FK, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek 4. tura yükseldi.

52 Orduspor FK 1-0 Şanlıurfaspor (MAÇ ÖZETİ)

Gol: Dk. 76 Harun Özcan (52 Orduspor FK)

52 Orduspor FK: Egeberk Gabel, Hüseyin Furkan Uslu, Nazmi Candoğan (Dk. 46 Faruk Öcal) Yunus Emre Köse, Ali Kemal Başaran, Enes Yetim, Bilal Gülden, Ufuk Özcan (Dk. 83 Uğur Ayhan), Mustafa Yılmaz (Dk. 68 Kadir Ari), Harun Özcan (Dk. 90+3 Rıdvan Tekkeşin), Yusuf Atasoy (Dk. 68 Emre Gemici)

Şanlıurfaspor: Tokotaev, Fatih Eren, Nafican Yardımcı, Efe Arda Koyuncu, Atakan Aybastı, Salih Şen, Mahmut Küçük (Dk. 46 Furkan Şamil Çetin), Ofosu, Ashkovski, Mehmet Coşkun, Ahmet Gökbayrak

Sarı kartlar: Dk. 29 Nazmican Doğan, Dk. 85 Bilal Gülden, Dk. 90+4 Ali Kemal Başaran, Dk. 90+5 Uğur Ayhan (52 Orduspor FK), Dk. 47 Efe Arda Koyuncu (Şanlıurfaspor)

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Ziraat Türkiye Kupası: 52 Orduspor FK 1 - 0 Şanlıurfaspor (MAÇ ÖZETİ)
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