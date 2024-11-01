Son dakika: Galatasaray’da 10 numara Sara’ya

2 gol atıp, 6 asiste imzasını koyan Sara, lig ve Avrupa'da toplam 8 kez tabelayı değiştirdi. Brezilyalı yıldızı, 6 gol-1 asistle Icardi takip ediyor. Transfer döneminde Okan Buruk'un ilk tercihi olan Gabriel Sara, hocasını yanıltmadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde 2 asistle yıldızlaşan Gabriel Sara için, "Sihirli bir sol ayağı var" demişti.

Duran toplarda fark yaratan ve Beşiktaş derbisinde önce Sanchez sonra Osimhen'in kafasına topu nişanlayan Sara, sezon sonunda futbolu bırakacak Mertens'ten boşalacak 10 numaralı formaya ilk aday.

Galatasaray'da daha önce Brezilyalı yıldızlar Felipe, Lincoln ve Melo'nun giydiği 10 numaralı forma, şu an 20'yi tercih eden Sara'ya yakıştırılıyor.

Sao Paulo alt yapısından yetişen ve Temmuz 2022'de 10.5 milyon Euro'ya Norwich City'ye gelen oyuncunun performansının ardından Brezilya Milli Takımı kadrosuna da ilk kez davet edilmesi gündemde.