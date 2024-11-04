Ferdi’ye Ada’dan büyük övgü: Bir yıldız doğuyor

Yeni takımı Brighton'daki ilk golünü önceki gün Liverpool ağlarına yollayan ancak puan aldırmaya yetmeyen Ferdi Kadıoğlu'nun performansına İngiliz basını da yer ayırdı. Brighton yerel basınından The Argus, "Mitoma'nın içeriye gönderdiği top Welbeck ve Rutter'ı aşıyor ancak Ferdi Kadıoğlu kaleciyi avlayıp uzak direk dibinden harika bir bitiriş yapıyor"
ifadelerini kullandı. The Sun, "Ferdi'nin şutunda tesadüfi bir şey yoktu" derken Football Daily, "Ferdi, Premier Lig hesabını Liverpool'a karşı müthiş bir vuruşla açtı. Bir yıldız doğuyor?"
yorumunu yaptı.