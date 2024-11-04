Ferdi’ye Ada’dan büyük övgü: Bir yıldız doğuyor

Yeni takımı Brighton'daki ilk golünü önceki gün Liverpool ağlarına yollayan ancak puan aldırmaya yetmeyen Ferdi Kadıoğlu'nun performansına İngiliz basını da yer ayırdı. Brighton yerel basınından The Argus,ifadelerini kullandı. The Sun, "Ferdi'nin şutunda tesadüfi bir şey yoktu" derken Football Daily, "Ferdi, Premier Lig hesabını Liverpool'a karşı müthiş bir vuruşla açtı.yorumunu yaptı.