BEŞİKTAŞ MALMÖ CANLI | İmmobile’nin yerine Semih

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro İmmobile sakatlığından dolayı Malmö ve Başakşehir maçlarında görev alamayacak. Beşiktaş'ta, İmmobile'nin yokluğunda santrfor bölgesinde oynamaya iki aday var: Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un iki oyuncu arasında Semih'i bir adım önde tuttuğu ve Malmö'ye karşı ileri uçta görevlendirmeyi planladığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ - MALMÖ MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndour, Musrati, 0Mario, Rafa, Muçi, Semih

Malmö: Dahlin, Larsen, Jansson, Rosler, Busanello, Ali, Pena, Johnsen, Bolin, Thelin, Botheim