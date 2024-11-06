BEŞİKTAŞ MALMÖ CANLI | İmmobile’nin yerine Semih

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro İmmobile sakatlığından dolayı Malmö ve Başakşehir maçlarında görev alamayacak. Beşiktaş'ta, İmmobile'nin yokluğunda santrfor bölgesinde oynamaya iki aday var: Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un iki oyuncu arasında Semih'i bir adım önde tuttuğu ve Malmö'ye karşı ileri uçta görevlendirmeyi planladığı kaydedildi.
BEŞİKTAŞ - MALMÖ MUHTEMEL 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndour, Musrati, 0Mario, Rafa, Muçi, Semih
Malmö: Dahlin, Larsen, Jansson, Rosler, Busanello, Ali, Pena, Johnsen, Bolin, Thelin, Botheim
PAULISTA FORMA GİYMEYE HAZIR
Kartal'da milli ara öncesi oynanan Gaziantep maçında sakatlık yaşayan Gabriel Paulista artık forma giymeyi bekliyor. Pazar günü takım çalışmalarına başlayan Brezilyalı stoper, forma hasretini Malmö karşısında dindirmek ve takıma dahil olmak istiyor. Teknik ekibin de Paulista'yı 11'de oynatmayı planladığı ifade edildi
RASHICA GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ın tecrübeli sağ kanadı Milot Rashca sonunda sakatlığını atlattı. Kosova Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle üç haftadır takımından ayrı kalan 28 yaşındaki oyuncu dün yapılan antrenmana katıldı. Sonunda takım çalışmalarına geçiş yapan deneyimli ismin geri dönüşü teknik ekibi de mutlu etti. Rashica'nın Malmö karşısında olmasa da Başakşehir mücadelesinde 11'de yer alması bekleniyor.