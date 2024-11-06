Yunus Akgün, Galatasaray’da hayallerini yaşıyor

Sarı-kırmızılı futbolcu, Galatasaray dergisinin kasım ayı sayısında yer alan röportajında, "Benden önce Galatasaray altyapısından çıkan Arda (Turan) ve Semih (Kaya) abi gibi çok büyük futbolcular olduğu için beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve bu durum beni daha çok motive ediyor. Ben de sahaya koyduğum performansla karşılığını vermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ne 8 yaşında girdiğini aktaran Yunus, "O yaştan itibaren bir gün Galatasaray A takımında forma giymeyi hayal ederek büyüdüm ve şu an o hayallerin içindeyim. Kurduğum hayallerin henüz başındayım. Galatasaray efsanesi olmak ve Galatasaray'ı Avrupa'da temsil etmek hayallerimin büyük bir parçası." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı takımın başarılı performansını kulüp içindeki aile ortamına bağlayan Yunus Akgün, "Takımda arkadaşlık seviyesi çok yüksek. Herkes birbiriyle vakit geçirirken çok keyif alıyor. Yerli veya yabancı oyuncu fark etmeksizin herkesin Galatasaray aidiyeti hissetmesi de bizi başarıya götürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı futbolcu, Fenerbahçe derbisindeki başarılı performansıyla ilgili şunları kaydetti:

"Fenerbahçe maçları özellikle benim gibi Galatasaray altyapısında yetişen oyuncular için çok önemlidir. Ancak derbiye özel bir hazırlığım olmadı. Her maça nasıl hazırlanıyorsam öyle hazırlandım. Fenerbahçe'ye karşı altyapıdan da kazanmaya alışkınım. Bu yüzden ekstra bir hazırlık olmadı diyebilirim. Zaten son yıllarda Kadıköy'de rakibimize karşı üstünlüğümüz var. Bu da bizi motive eden nedenler biri."

"Okan Hoca altyapıdan gelen oyuncuları en iyi anlayan kişi"

Yunus Akgün, teknik direktör Okan Buruk'un kendisi için bir şans olduğunu belirterek, "Okan Hoca, altyapıdan gelen oyuncuları en iyi anlayan kişi. Bu bizim için bu çok önemli. Hocanın oyuncularla ilişkisi de çok iyi ve gerçekten takımı bu şekilde iyi yönetmek de hiç kolay değil. Çünkü takımda çok büyük yıldızlar var. İki yıl üst üste şampiyon olduk, çok büyük rekorlar kırıldı ve bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Hocamızın antrenörlük kariyerinin de futbolculuk kariyeri gibi kupalarla ve başarılarla dolu olacağı kesin." ifadelerini kullandı.

Sahada Okan Buruk'un kendisinden istediklerini yapmaya çalıştığını anlatan Yunus, bunun üstesinden çok iyi geldiğimi düşündüğünü, şu an kendisini sol açıkta rahat hissettiğini aktardı.

Hayallerinden birinin de Galatasaray'da kaptanlık yapmak olduğunu kaydeden başarılı oyucu, altyapısından yetiştiği bu takımda Bülent Korkmaz, Arda Turan ve Fernando Muslera gibi unutulmaz kaptanlardan biri olmayı hedeflediğini vurguladı.

Kerem Aktürkoğlu'nun yeri ayrı

Yunus Akgün, Portekiz'in Benfica takımına transfer olan ve oradaki performansıyla beğeni toplayan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun yerinin kendisinde ayrı olduğunu belirtti.

Kerem Aktürkoğlu hakkında, "Futbolun bana kattığı en büyük dostluklardan biri." diyen Yunus, "Saha içi ve saha dışı çok iyi anlaştığım arkadaşım. İkimizin de böyle performans vermesi bizi çok gururlandırıyor ve daha çok motive ediyor. Birbirimize destek olarak kendimizi yükseltiyoruz. Bu sezon keşke beraber oynayabilseydik ama onun da hayalleri vardı ve bizi orda gösterdiği performansla çok gururlandırıyor. Burada yaptığı büyük işlerin ardından Avrupa'da da çok iyi işlere imza atıyor. İnşallah böyle devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi önemli isimlerle birlikte forma giydiğini hatırlatan Yunus, "İkisi de çok büyük oyuncular ve çok kaliteli insanlar. Onlarla beraber sahada olduğum için çok mutluyum. Tabii onların verdiği destek benim için çok önemli. Bu beni tabii ki motive ediyor. Icardi ve Osimhen gibi isimler bize sahada çok güven veriyor." şeklinde görüş belirtti.