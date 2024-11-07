AZ Alkmaar - Fenerbahçe | Jose Mourinho’nun 11’i belli oldu...

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı devam ediyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi'nde namağlup unvanını korumak ve bu maçtan galip gelmek istiyor.

Zorlu karşılaşma öncesinde Jose Mourinho'nun ilk 11'i de belli oldu.

AZ Alkmaar XI: Owusu-Oduro, Malkuma, Penetra, Dekker, De Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott.

Fenerbahçe XI: Livaković, Osayi, Çağlar, Becão, Mert Müldür, Amrabat, Fred, İsmail, Tadić, Maximin, Džeko