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Giriş Tarihi: 7.11.2024 21:49 Son Güncelleme: 7.11.2024 21:56

AZ Alkmaar - Fenerbahçe | Jose Mourinho'nun 11'i belli oldu...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, bugün deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli takım bu maçı kazanmak ve namağlup bir şekilde yoluna devam etmek istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Mourinho'nun ilk 11'i belli oldu.

AZ Alkmaar - Fenerbahçe | Jose Mourinho’nun 11’i belli oldu...

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı devam ediyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi'nde namağlup unvanını korumak ve bu maçtan galip gelmek istiyor.

Zorlu karşılaşma öncesinde Jose Mourinho'nun ilk 11'i de belli oldu.

AZ Alkmaar XI: Owusu-Oduro, Malkuma, Penetra, Dekker, De Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott.

Fenerbahçe XI: Livaković, Osayi, Çağlar, Becão, Mert Müldür, Amrabat, Fred, İsmail, Tadić, Maximin, Džeko

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AZ Alkmaar - Fenerbahçe | Jose Mourinho'nun 11'i belli oldu...
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