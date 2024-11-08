Başakşehir gülemiyor

Konferans Ligi'nde ilk iki maçını kaybeden Rams Başakşehir, Kopenhag deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maça tutuk başlasa da ön alan baskısıyla rakibini hataya zorlayan turuncu- lacivertliler, aradığı golü 26'da buldu. Savunmanın pas arasına giren Philippe Keny, Başakşehir'i soyunma odasına 1-0 önde götürdü. İkinci yarıda son 10 dakika daha fazla yüklenen Kopenhag, 79. dakikada Amin Chiakha ile beraberliği buldu: 1-1. Temsilcimiz, 1 dakika sonra yine defanstaki hatayı Piatek ile değerlendirip 2- 1 öne geçti: 1-2. Ancak skoru koruyamayan Çağdaş Atan'ın takımı, 83'te Amin Chiakha'ya engel olamadı: 2-2. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. İlk iki maçında Rapid Wien (1- 2) ve Celje (5-1)'ye kaybeden Başakşehir'in galibiyet hasretini dinmedi