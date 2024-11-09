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Giriş Tarihi: 9.11.2024 11:42

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İsrail basınından hadsiz iddia: Türkler kışkırtıyor

İsrail basını, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi Siyah-Beyazlı ekibi hedefine aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İsrail basınından hadsiz iddia: Türkler kışkırtıyor

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. maçında 2'inci galibiyetini alan Beşiktaş, 5'inci haftada Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak. 28 Kasım'da oynanacağı açıklanan ancak stadı henüz belli olmayan karşılaşma öncesinde İsrail medyası da boş durmuyor. Basında Türkiye'yi ve Türk takımlarını karalama çalışmaları yürütülüyor.

"TÜRKLER KIŞKIRTIYOR"
Malmö'yü yenen Beşiktaş için İsrail medyasında, "İsrail'in canı cehenneme' sözleriyle insanları kışkırtıyorlar" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca tüm stadyumun İspanya'nın Valencia kentinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yapılan saygı duruşundan faydalanarak Filistin'e özgürlük talep ettiği yazıldı. (Takvim)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İsrail basınından hadsiz iddia: Türkler kışkırtıyor
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