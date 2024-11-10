Beşiktaş Kulübü, düzenlenen törenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Tüpraş Stadı önünde gerçekleştirilen törene, siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu ve kongre üyeleri ile sporcular ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşuyla başlayan anma töreninde Hasan Arat ile yönetim kurulu üyeleri, Dolmabahçe Sarayı Anma Salonu'na Atatürk'ün sevdiği çiçekleri bıraktı.

Arat, törende yaptığı konuşmada, "Bugün Büyük Önder'in dünyaya son kez baktığı Dolmabahçe'den tüm Beşiktaşlılara ve yüce milletimize sesleniyorum. Atatürk'ün bu aziz millete emanet ettiği fikirlere sarılın. Asla ümitsizliğe kapılmayın. Onun sözlerini unutmayınız. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve kabiliyeti, bundan sonraki gelişimiyle geleceğin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır." ifadelerini kullandı.

"SONSUZ RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM"

Atatürk'ün fikirlerinin başta Türk milletine, mazlum milletlere, genç nesillere ve dönemin tüm liderlerine ışık olduğunu vurgulayan Arat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Atatürk, her şey bitti denilen yerde imkansız olanları başarmış milletlerin kendi kaderini kendilerinin çizebileceğini göstermiştir. 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' diyerek milletimizi bir lidere muhtaç göstermeden tarihin en asli Kurtuluş Savaşı'nın verilmesini sağlamıştır. Dolmabahçe'de gözlerini kapadığı güne dek kendiyle ilgili tek isteği 'beni hatırlayınız' olmuştur. Buradan Büyük Önder'e bir kez daha söz veriyoruz. Büyük Atatürk, bu millet seni asla unutmayacaktır. Bir ferdi olmaktan onur duyduğum Türk milleti ve mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum Beşiktaş camiası adına aziz hatıranız önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz rahmetle ve minnetle anıyorum. Büyük Atatürk, Türk milleti seni asla unutmayacak, fikirlerini, devrimlerini ve Cumhuriyet'i sonsuza dek yaşatacaktır."